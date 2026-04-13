Korona süreciyle birlikte hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve sayıları hızla artan esnaf kuryeler (motokuryeler) için yasal bir dönemeç başlıyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), yüz binlerce motokuryeyi yakından ilgilendiren "sicil tescili" süreci için düğmeye bastı. Birlik, saha çalışmalarının ardından sicil kaydı bulunmayan kuryelere resmi davet mektubu göndererek tescil işlemlerinin başlatılmasını istedi.

KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

NTV'nin haberine göre; her ay ortalama 150 bin TL civarında fatura kesen motokuryelerin esnaf odası bünyesine dahil edilmesi hedeflenirken, başvuru için gerekli evraklar ve ödenmesi gereken tutarlar da netleşti.

Kuryelerin tescil işlemi için şu belgeleri ibraz etmesi gerekiyor:

Kimlik fotokopisi

Vergi levhası

2 adet biyometrik fotoğraf

2026 yılı itibarıyla belirlenen mali yükümlülükler ise şu şekilde açıklandı:

Kayıt Ücreti: 3 bin 550 TL

Yıllık Aidat: 3 bin 310 TL

Hizmet Karşılığı ve Belge Ücreti: 331 TL



YASAL ZORUNLULUK: "FAALİYETE SON VERİLEBİLİR" UYARISI

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü tarafından gönderilen mektuplarda, 5362 sayılı Kanun’un 68. maddesine dikkat çekiliyor. Kanun gereği, esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde sicile tescil yaptırmak ve bu durumu sicil gazetesinde ilan ettirmekle yükümlü tutuluyor.

İlgili yazıda, yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Sicile kayıt yaptırmayanların tespit edilmesi durumunda:

İlgili makamlara yapılacak bildirimle faaliyetlerin durdurulması (işyerinin kapatılması) yoluna gidilebilecek.

Türk Ticaret Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, mahkeme kararıyla para cezası uygulanabilecek.

İşlemlerin yargıya taşınması durumunda mahkeme masrafları da ilgili kuryeden tahsil edilecek.

Kuryelere, tebliğ tarihinden itibaren eksiklerini gidermeleri için 30 günlük süre tanındı.

ESNAF ODASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Sisteme dahil olan kuryeler, zorunlu maliyetlerin yanı sıra çeşitli devlet desteklerinden de yararlanabilecek. Odalara kayıt yaptıran esnaf kuryeler için sunulan imkanlar arasında şunlar yer alıyor:

KREDİ DESTEĞİ: Halkbank aracılığıyla sağlanan sıfır faizli veya düşük faizli, uzun vadeli krediler.

İŞLETME VE YATIRIM KREDİSİ: İşletme sermayesi ihtiyaçları için 1 milyon TL’ye kadar; iş yeri veya taşıt alımları için ise 2 milyon 500 bin TL’ye kadar yatırım kredisi imkanı.

TEŞVİK VE HİBELER: Çeşitli devlet kurumları tarafından sağlanan hibe programlarına katılım hakkı.



SEKTÖR ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ VE MALİYET YÜKÜ

Yeni yasal düzenlemeler ve tescil zorunluluğu, motokuryeler cephesinde farklı tepkilere yol açıyor. Sektör temsilcileri; SRC ve P1 belgeleri, BAĞ-KUR primleri, muhasebe giderleri, yakıt masrafları, koruma ekipmanları, motor bakımı ve trafik sigortası gibi halihazırda yüksek olan gider kalemlerine dikkat çekiyor. Kaza anında sosyal güvence eksikliği ve sakat kalma durumunda işsizlik riski gibi kronik sorunlarla boğuşan kuryeler, yeni tescil ve aidat masraflarının mesleği sürdürülebilir olmaktan çıkaracağını iddia ediyor.

Motosiklet maliyetlerinin de önemli bir kalem olduğu sektörde, giriş seviyesi araçlar 50 bin TL’den başlarken, profesyonel kullanım için dayanıklı modellerin fiyatı 200 bin TL seviyelerine ulaşıyor.