Baysan, yaptığı açıklamada geçen hafta tanıtımı gerçekleştirilen MXGP of Türkiye ile NG Afyon MotoFest etkinliğinin bu yıl dokuzuncu kez Afyonkarahisar’da eylül ayında düzenleneceğini ifade etti.

İki organizasyonu da her yıl büyüttüklerine değinen Baysan, şöyle konuştu:

“Dünyada zirvedeki bir organizasyonu yapıyoruz. Herkes övgüyle bahsediyor. Aynı heyecan ve şevkle ilkine hazırlanıyormuş gibi yine hazırlıklarımıza başladık. Organizasyona gösterdiğimiz özenin yanı sıra zaten parkurumuzun beş ödülü var. İnşallah, önümüzdeki sene çift haneli rakamlara geçeceğiz. Dünyada böyle bir organizasyonun başarı çıtasını yükselterek devam ettirmek çok zor. Bu başarıyı Afyonkarahisar Valiliği, belediye ve federasyonumuzun uyumlu çalışmasına bağlıyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Afyonkarahisar'ı çok seviyoruz. Bu şehri, dünya arenasında tanıtan bir organizasyon. Bu başarıdan dolayı TMF olarak çok mutluyuz.”

"Afyonkarahisar'da en iyi Türk sporcusunu da görmeyi hedefliyoruz"

Baysan, Afyonkarahisar'da Uluslararası Motosiklet Federasyonuna (FIM) bağlı 50 ve 65 cc'de çocuk yarışçıları eğitmek için kurulan MXGP Akademi'nin de bulunduğunu dile getirdi.

Akademide Türk antrenörler yetiştirdiklerini aktaran Baysan, "Afyonkarahisar'da sadece yarış değil, zaman zaman takvimimizde yer alan eğitimlerimizi de yapıyoruz. Bundan sonra en iyi piste sahip olduğumuz gibi, Afyonkarahisar'da en iyi Türk sporcusunu da görmeyi hedefliyoruz. Bu mücadeleyi de hep birlikte veriyoruz. Afyonkarahisar'ın altyapısı da bunu destekliyor." diye konuştu.

"Bu yıl ziyaretçi sayısında 500 bini aşacağımıza inanıyorum"

Baysan, Afyonkarahisar'ın spor turizminde örnek alınacak bir il haline dönüştüğünü kaydetti.

Bu yıl Türkiye'nin en coşkulu festivalinin de NG Afyon MotoFest olacağını belirten Baysan, "MXGP Of Türkiye'yi dünyanın, NG Afyon MotoFest'i de Türkiye'nin merkezine oturttuk. Buradaki coşkulu iki organizasyonla bu yıl ziyaretçi sayısında 500 bini aşacağımıza inanıyorum. Eğer bunu başarırsak bu bizi ayrıca gururlandırır. Herkesi 2-6 Eylül'de Afyonkarahisar'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baysan, MXGP Of Türkiye'ye en iyi, en hızlı ve iddialı sporcuların geldiğini, Afyonkarahisar'daki izleyicilerin şanslı olduğunu söyledi.