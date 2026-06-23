Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte yer alan Konarlı Şelalesi, motokros sporcuları Cansel Atilla ve Recep Sulu tarafından görüntülendi. İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan saklı güzelliğe ulaşan motokros tutkunlarının aksiyon kamerasıyla kaydettiği o anlar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun da dikkatini çekti. Vali Aydoğdu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından "Rota: Konarlı Şelalesi" notunu düşerek paylaştı.

Yaz mevsiminin başlaması ve eriyen kar sularının etkisiyle debisi yükselen Konarlı Şelalesi, ziyaretçilerine adeta bir görsel şölen yaşatıyor. Munzur Dağları'ndan gelen kar ve yağmur sularıyla beslenen şelale, yaklaşık 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülüyor. Zorlu ulaşım şartları ve konumu nedeniyle bugüne kadar çok fazla bilinmeyen bu doğa harikası, şimdilerde fotoğrafçıların ve doğa tutkunlarının yeni rotası haline geldi.

Yaz aylarında dahi serin havasıyla öne çıkan bölgede hava sıcaklığı 16 derece civarında seyrediyor. Şelaleyi ziyaret edenler, yüksek rakımdaki yayla atmosferinin tadını çıkarma fırsatı buluyor.

Yılın her dönemi kesintisiz şekilde akmaya devam eden şelalenin suları, Konarlı Deresi üzerinden Karasu Nehri'ne taşınıyor. Doğal yapısını tamamen korumayı başaran Konarlı Şelalesi, Erzincan'ın keşfedilmeyi bekleyen en önemli turizm değerleri arasında yer alıyor.