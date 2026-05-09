Sezonun 5. etabı kapsamında Fransa’nın Le Mans kentinde bulunan 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti’nde sprint yarışı gerçekleştirildi.

27 tur üzerinden yapılan mücadelede Aprilia Racing takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, 19:46.830’luk derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise sprint yarışını 14. basamakta bitirdi.

MotoGP’de mücadele eden ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinde Dünya Superbike şampiyonasında 3 kez zirveye çıkmıştı.

Fransa Grand Prix’sinin ana yarışı yarın TSİ 15.00’te yapılacak.