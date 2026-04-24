İspanya’nın Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,4 kilometrelik Jerez Pisti üzerinde yarış 25 tur üzerinden koşulacak. Sıralama turları 25 Nisan Cumartesi günü TSİ 11.50’de, sprint yarışı ise TSİ 16.00’da başlayacak. Ana yarış 26 Nisan Pazar günü TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek.

Prima Pramac Yamaha ile MotoGP’de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, daha önce WorldSBK’de üç kez şampiyonluk elde etmişti.

Red Bull sporcusu olan Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki yarışı olan Tayland ve Brezilya Grand Prix’lerini 17. sırada tamamladı.

MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Toprak, ABD Grand Prix’sini 15. sırada bitirerek MotoGP kariyerindeki ilk puanlarını elde etti.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 81 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 77

3. Pedro Acosta (İspanya): 60

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 50

5. Marc Marquez (İspanya): 45