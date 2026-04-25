MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 4. etabı İspanya Grand Prix’sinin sprint yarışında milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu kaza yaparak yarışı tamamlayamadı.
Jerez de la Frontera’daki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti’nde koşulan sprint yarışında Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, 21:25.651’lik derecesiyle birinci oldu.
Yarışta Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, virajda rakibiyle temas yaşamasının ardından pist dışına çıkarak mücadeleye veda etti.
İspanya Grand Prix’sinin ana yarışı ise yarın TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek.