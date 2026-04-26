Sezonun 4. yarışı, Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Ángel Nieto Pisti’nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Alex Marquez, 40 dakika 48.861 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk etap zaferini elde etti.

İlk üç yarışı kazanan Aprilia Racing sürücüsü İtalyan Marco Bezzecchi, liderin 1.903 saniye gerisinde ikinci olurken, Pertamina Enduro VR46 takımından Fabio Di Giannantonio 5.796 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 44.557 saniye arkasında tamamlayarak 19. sırada yer aldı.

Ducati Lenovo adına yarışan İspanyol Marc Marquez ise ikinci turda yaptığı kaza sonrası yarışa veda etti.

Sezonun 5. yarışı olan Fransa Grand Prix’si 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 101 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 90

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 71

4. Pedro Acosta (İspanya): 66

5. Marc Marquez (İspanya): 57