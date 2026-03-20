Goiania kentinde bulunan Autodromo Ayrton Senna pistinde 3,8 kilometrelik parkurda 31 tur üzerinden düzenlenecek mücadelenin sprint yarışı, 21 Mart Cumartesi günü TSİ 21.00’de start alacak. Ana yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 21.00’de gerçekleştirilecek.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinin ilk MotoGP deneyimini sezonun açılış ayağı olan Thailand Grand Prix ile yaşadı. Milli sporcu, söz konusu yarışı 17. sırada tamamladı.
Aprilia Racing adına yarışan İtalyan pilot Marco Bezzecchi, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle ilk etapta birinciliğe ulaştı.
Prima Pramac Yamaha kadrosunda yer alan Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı liderin 39.194 saniye arkasında tamamladı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan
2. Pedro Acosta (İspanya): 20
3. Raul Fernandez (İspanya): 16
4. Jorge Martin (İspanya): 13
5. Ai Ogura (Japonya): 11