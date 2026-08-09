MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. etabı olan İngiltere Grand Prix'si, Northamptonshire'daki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.
SuperFile Trackhouse takımının İspanyol pilotu Raul Fernandez, 39 dakika 45.930 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 12. yarışını kazandı.
PODYUM BELLİ OLDU
Aprilia takımının İspanyol sürücüsü Jorge Martin, liderin 2.538 saniye gerisinde ikinci sırayı alırken, takım arkadaşı Marco Bezzecchi ise 3.393 saniye farkla üçüncü oldu.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU 15. SIRADA FİNİŞ GÖRDÜ
MotoGP tarihindeki ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, Prima Pramac Yamaha takımı adına mücadele ettiği yarışı liderin 41.492 saniye gerisinde 15. sırada tamamladı.
Milli motosikletçi, sezonun ilk 12 etabı sonunda topladığı 13 puanla genel klasmanda 21. sırada yer aldı.
SIRADAKİ DURAK ARAGON
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. etabı Aragon Grand Prix'si, 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
İlk 12 yarışın ardından pilotlar klasmanında Jorge Martin 240 puanla liderliğini sürdürürken, Marco Bezzecchi 209 puanla ikinci, Ai Ogura ise 203 puanla üçüncü sırada bulunuyor.