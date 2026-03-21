Yağmurlu başlayan seansta sürücüler, piste çıktıkları andan itibaren hızlı tur denemelerine başladılar.

İlk dakikalarda Brad Binder, 4. virajda düştü. Bu sırada Marc Marquez, 1:24.804 ile ilk sıraya yerleşti.

Birkaç dakika sonra Toprak'ın takım arkadaşı Jack Miller da düştü. 10 dakika geride kalırken Johann Zarco 1:21.257 ile zirveyi alırken, Toprak 0.579 geride dördüncü sırada yer alıyordu. Bu kez 4. virajda Diogo Moreira da düştü.

Seansın orta noktasına gelinirken yağmur şiddetini arttırmaya başladı. Ancak yağmurun artması, Toprak Razgatlıoğlu'nun daha da hızlanmasını sağladı. Toprak, 1:21.563 ile üçüncülüğe yükseldi.

Hava koşulları daha kötüleştikçe sürücüler garaja çekildiler.

Son 10 dakika kala sürücüler yeniden piste çıktılar. Ancak turunu geliştirebilen olmadı.

1 saatlik seansı lider tamamlayan sürücü Johann Zarco oldu. Marc Marquez ikinci olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu üçüncü sıraya yerleşti.

Jorge Martin dördüncü, Pedro Acosta beşinci ve Alex Marquez altıncı oldu.