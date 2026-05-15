Red Bull destekli genç sürücü, İspanya’nın Barselona kentinde yer alan Katalonya Pisti’nde düzenlenecek sezonun altıncı ayağında start alacak.

ELF Marc VDS adına mücadele eden Öncü, Fransa Grand Prix’sinde 21. sıradan başladığı yarışı 13. sırada tamamlayarak puan hanesine katkı sağlamıştı.

Katalonya etabında da istikrarlı performansını sürdürmeyi hedefleyen Türk sporcu, üst sıralar için rekabet edecek.

Hafta sonu programında Öncü, 16 Mayıs Cumartesi günü TSİ 14.40’ta sıralama turlarına çıkacak. Ana yarış ise 17 Mayıs Pazar günü TSİ 13.15’te koşulacak.