2026 MotoGP Amerika Grand Prix’sinde ilk antrenman seansı geride kaldı. Seansı Pedro Acosta zirvede tamamlarken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu günü 18. sırada bitirdi.

ACOSTA ZİRVEDE

Seansın ilk bölümlerinde attığı 2:02.595’lik turla liderliği alan Pedro Acosta, performansını koruyarak günü ilk sırada tamamladı.

Marc Marquez crashes at high speed through turn 10 bringing out a red flag and we've got our fingers crossed he's ok ❤️‍🩹 #MotoGP | #USGP | Live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/yAsKQBn934 — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) March 27, 2026

MARQUEZ KAZASI SEANSI DURDURDU

Antrenman seansında en dikkat çeken an ise son şampiyon Marc Marquez’in yaşadığı kaza oldu. 10. virajda yüksek hızla düşen İspanyol sürücü sonrası seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Ducati takım menajeri Davide Tardozzi, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Marc sağ koluna ve sol eline sert bir darbe aldı. Kırık yok. Sadece cilt problemi. Tekrar binebilir ama kesinlikle acı çekiyor.” dedi.

YENİDEN PİSTE ÇIKTI

Kazanın ardından tulumunu değiştiren ve sol eline bandaj yapılan Marc Marquez, seansın son bölümünde yeniden piste çıkarak sürüşüne devam etti.

RAZGATLIOĞLU 18. SIRADA

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk antrenman seansını 18. sırada tamamladı. Hafta sonunun ilerleyen seanslarında daha iyi dereceler hedefleyen milli sporcu, yarış öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.