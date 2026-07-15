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Kaynak: İHA

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri A.Ş.'ne (MOTAŞ) ait bakım atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde, Şehir Mezarlığı mevkisinde bulunan MOTAŞ bakım atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek atölyenin bir bölümünü sardı.

İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA araçları da destek verdi. Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında 3 MOTAŞ otobüsü, 1 forklift ile personellere ait park halindeki 2 araçta maddi hasar oluştu. Ayrıca bakım atölyesindeki çeşitli ekipmanların da zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının ardından olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Er, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının büyümeden söndürüldüğünü belirterek, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını ifade etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.