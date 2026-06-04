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İsrail Başbakanı Netanyahu sonunda uzun tartışmaların ardından askeri kanattaki sağ kolunu Mossad başkanlığına getirdi. Başbakanlık Askeri Sekreteri General Roman Gofman, üniformasını çıkararak salı günü itibarıyla dış istihbarat kurumunun başındaki görevine başladı. Törendeki ilk sözleri ise İran’a yönelikti.

Kıtalararası.org’da yer alan habere göre, Tahran’a karşı mücadelenin henüz sona ermediğini söyleyen Gofman, Mossad’ın İran eksenine karşı “gölgelerde faaliyet göstermeyi” sürdüreceğini belirtti. Netanyahu da konuşmasında yeni Mossad şefine şöyle seslendi:

“İran’ın İslam rejimini dünyadan sen sileceksin.”

AYLARDIR TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Netanyahu’nun bu idealini Gofman’ın selefi David Barnea da paylaşıyordu. İran’a yönelik ABD-İsrail hava saldırılarının muhalifleri sokağa çıkarıp rejimi devireceği hesabı yapan, tasarısını Beyaz Saray’a da sunan Barnea hayal kırıklığına uğramıştı.

49 yaşındaki Gofman’ın Mossad başkanlığına atanması İsrail’de aylardır tartışmaların odağındaydı. Barnea dahil birçok güvenlik yetkilisi atamaya karşıydı, kararın önüne geçmek amacıyla Yüksek Mahkemeye sonuçsuz kalan başvurular yapıldı.

İsrail basınına göre Mossad içindeki bazı çevreler Gofman’ı kurumun başına geçecek yeterli deneyime sahip görmezken, destekçileri ise onu alışılmış kalıpların dışında düşünebilen ve risk almaktan çekinmeyen bir isim olarak tanımlıyor.

NETANYAHU’NUN SADIK ASKERİ

Belarus doğumlu olan Gofman’ın kariyeri büyük ölçüde zırhlı birliklerde ve karargah görevlerinde geçti. Bu durum atamaya yönelik eleştirilerin merkezinde yer alıyor.

İsrail basınında yer alan değerlendirmelere göre yeni Mossad başkanının klasik anlamda dış istihbarat, insan istihbaratı veya örtülü operasyon tecrübesi bulunmuyor.

Kurum içindeki muhalifler, Gofman’ın yükselişini mesleki geçmişinden çok Netanyahu’ya olan yakınlığıyla açıklıyor.

Nitekim Gazze savaşı ve savaş sonrası düzenlemelere ilişkin tartışmalarda Gofman’ın sürekli olarak Netanyahu’nun en sert ve tavizsiz pozisyonlarını desteklediği belirtiliyor. Bu tutum, onu kısa sürede başbakanın en dar karar alma çevresine taşıdı.

İsrail güvenlik bürokrasisindeki bazı isimler, Mossad gibi küresel operasyon yürüten bir kurumun başına istihbarat kökenli olmayan bir generalin getirilmesini “siyasi tercih” olarak değerlendiriyor.

GAZZE İÇİN ASKERİ YÖNETİM PLANI

Gofman’ın adını İsrail güvenlik çevrelerinde öne çıkaran gelişmelerden biri de Gazze’nin savaş sonrası yönetimine ilişkin hazırladığı plan oldu.

İsrail basınına göre Gofman, Gazze’nin doğrudan İsrail askeri yönetimi altına alınmasını öngören bir belge hazırladı. Plan hem güvenlik bürokrasisi içinde hem de uluslararası çevrelerde sert eleştirilere neden oldu.

Bazı üst düzey İsrailli yetkililer söz konusu tasarıyı “gerilimi tırmandırıcı“, “stratejik açıdan tehlikeli” ve “siyasi saiklerle hazırlanmış” olarak nitelendirdi.

Eleştirmenlere göre plan, geçici güvenlik önlemlerinin ötesinde uzun süreli bir işgal modelinin zeminini oluşturuyordu.

SAVAŞIN MERKEZİNDEYDİ

Gofman, 2023-2024 dönemindeki Gazze savaşında Netanyahu’nun en yakın askeri danışmanlarından biri olarak görev yaptı.

İsrail basınındaki değerlendirmelere göre savaş süresince alınan bütün kritik kararların görüşüldüğü toplantılarda yer aldı. Bu nedenle bazı çevreler onu savaşın en yıkıcı aşamalarıyla doğrudan ilişkilendiriyor.

Kulislere yansıyan değerlendirmelerde Gofman için sıkça kullanılan tanımlardan biri de “başbakana duymak istediklerini söyleyen kişi” oldu.

Eleştirmenleri, bağımsız stratejik değerlendirmeler yapmak yerine Netanyahu’nun tercihlerini destekleyen raporlar hazırladığını savunuyor.

TEŞKİLATTA YENİ DÖNEM

Gofman’ın göreve gelişi Mossad’ın çalışma yöntemlerinde köklü bir değişiklik anlamına gelmeyebilir. Kurum zaten onlarca yıldır dünyanın en agresif ve en gizli operasyonlarını yürüten yapılarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

Ancak İsrail’deki birçok gözlemciye göre değişen şey operasyonel kapasiteden çok kurumun siyasi karakteri olacak.

Netanyahu’ya yakınlığıyla tanınan bir ismin Mossad’ın başına geçmesi, örtülü operasyonlarla siyasi hedefler arasındaki bağın daha da güçleneceği yönünde yorumlanıyor.

Bu çerçevede Gofman’ın görevinin Mossad’ı reforme etmekten çok, Netanyahu’nun kamuoyu önünde açıkça dile getirdiği hedeflerle gizli operasyon mekanizmasını daha uyumlu hale getirmek olduğu değerlendiriliyor.

İran’a yönelik ilk açıklamaları da bu beklentiyi doğrular nitelikteydi. Yeni Mossad Başkanı göreve başlar başlamaz Tahran’a karşı mücadelenin süreceğini ilan ederken, Netanyahu da kendisinden yalnızca istihbarat toplamasını değil, İran’daki İslam Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırılması hedefi doğrultusunda çalışmasını istediğini açıkça ortaya koydu.

Bu nedenle Gofman’ın atanması, yalnızca Mossad’da bir görev değişimi değil; Netanyahu’nun İran, Gazze ve bölgesel çatışmalar konusundaki sert çizgisinin İsrail’in dış istihbarat teşkilatına daha doğrudan taşınması olarak görülüyor.