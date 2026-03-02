İsrail'in İran'ın dini lideri ve üst düzey komutanlarını nokta atışı etkisiz hale getirmesi akıllara Molla rejimi içinde Mossad'ın ajanları mı var sorusunu akıllara getirmişti.

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, Tel Aviv’den yaptığı değerlendirmede son günlerde bölgede sıkça konuşulan çarpıcı bir istihbarat iddiasını gündeme getirdi. Çakmak, şu an sahada yeni bir gelişme olmadığını ifade ederken, güvenlik çevrelerinde yankı bulan dikkat çekici iddiaların tartışıldığını vurguladı.

DOKTOR VE DİŞ HEKİMİ KİMLİĞİYLE FAALİYET GÖSTERİYORLAR İDDİASI

Aktarılan bilgilere göre İran’da bazı Mossad ajanlarının doktor ve diş hekimi kimliğiyle faaliyet gösterdiği öne sürülüyor.

İddiaya göre bu kişiler, rutin sağlık kontrollerinde özellikle kritik görevlerdeki askeri personeli hedef aldı. Diş muayenesi veya tıbbi müdahaleler sırasında bazı askerlere takip cihazı yerleştirildiği iddiaları, son günlerde güvenlik uzmanlarınca da tartışılmaya başlandı.

Ayrıca gastroenteroloji uzmanı kisvesindeki bazı doktorların benzer yöntemlerle askeri personelin takibini sağladığı yönünde iddialar dile getiriliyor.

LÜBNAN’DAKİ OPERASYONLARA BENZETİLİYOR

Çakmak, bu iddiaların geçmişte İsrail’in Lübnan’da telsizler aracılığıyla gerçekleştirdiği operasyonlara benzetildiğini belirtti. O süreçte yüzlerce kritik ismin hedef alınarak etkisiz hale getirildiği, İsrail medyası ve yetkililerince dile getirilmişti.





