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İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'da, İran'a yönelik operasyon planlarının başarısız olduğu iddialarının ardından üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, MOSSAD Direktörü Roman Goffman, İstihbarat Daire Başkanı ile İran Masası Şefi'ni görevden aldı.

BAŞARISIZ PLAN SONRASI KARAR

Haberde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından Tahran yönetimine ilişkin hazırlanan stratejinin hedeflerine ulaşamadığı, bunun üzerine operasyonel süreçten sorumlu iki üst düzey ismin görevden uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

Güvenlik kaynakları, Goffman ile söz konusu yöneticiler arasında uzun süredir görüş ayrılıkları bulunduğunu savunurken, görev değişikliklerinin kurum içindeki daha geniş kapsamlı yeniden yapılanmanın bir parçası olduğu da iddia edildi.

FARKLI BİRİMLERDE GÖREVLENDİRİLMELERİ BEKLENİYOR

İsrail basınındaki haberlere göre görevden alınan iki yöneticinin MOSSAD bünyesindeki farklı birimlerde görevlendirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, bazı medya organlarında İsrail'in İran'da rejim karşıtı grupları destekleyerek yönetimi zayıflatmayı amaçlayan çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığı yönünde iddialar yer aldı. Ancak bu iddialar hakkında İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.