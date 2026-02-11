Maden mühendisi Mehmet Budak Derya’nın 2005’te Mersin’de kurduğu mermer ocağı, iddiaya göre yıllar içinde uluslararası bir istihbarat ağına dönüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Derya, 2012'de kendisini Avusturya merkezli bir şirket temsilcisi olarak tanıtan kişiler aracılığıyla MOSSAD bağlantılı isimlerle irtibata geçti.

Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre 2013’te Roma’da gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail istihbaratı mensuplarıyla tanıştırılan Derya’nın, ilerleyen süreçte Avrupa’nın farklı ülkelerinde çok sayıda toplantıya katıldı.

Bu temasların ticari iş birliği görüntüsü altında sürdürüldüğü kaydedildi.

ÇALIŞANINI ŞİRKETE ALDI, ELDEN ÖDEMELER YAPTI

Soruşturma dosyasına göre Derya, Lübnan bağlantılı temasların ardından Filistin asıllı Veysel Kerimoğlu’nu 2013'te şirketinde işe aldı. Kerimoğlu’nun istihdamı için yurt dışında elden para teslim alındığı, ayrıca gizli haberleşme amacıyla teknik ekipman temin edildiği öne sürüldü.

Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu

Şüphelilerin Avrupa ülkelerinde farklı kişilerle düzenli olarak bir araya geldiği, bazı görüşmelerde “yalan makinesi” testine tabi tutuldukları iddia edildi. Operasyonel hatlar ve geçici telefonlar kullanıldığı, görev sonrası bu cihazların imha edildiği bilgisi dosyada yer aldı.

LOJİSTİK PLAN İDDİASI

İddialara göre Derya, mermer ticareti gerekçesiyle Gazze’ye girişimlerde bulundu, bölgede depo arayışına girdi ve çeşitli temaslar kurdu. Filistinli aktivistler ve iş insanlarıyla ilişkiler geliştirdiği, bu kişiler hakkında edindiği bilgileri İsrail istihbaratıyla paylaştığı ileri sürüldü.

Ocak 2026’da Avrupa’da yapılan son görüşmede ise paravan şirketler üzerinden uluslararası tedarik zincirine sızmayı amaçlayan bir planın gündeme geldiği iddia edildi. Planın, bazı ürünlerin üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirilmesini içerdiği ve henüz uygulamaya geçmeden deşifre edildiği belirtildi.

MİT OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) takibi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 6 Şubat 2026’da operasyon düzenlendi. “Monitum” adı verilen faaliyet kapsamında Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı.

Şüpheliler, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.