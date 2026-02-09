Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'MONİTUM' operasyonu sonucu İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a çalıştığını tespit ettiği Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu'nun İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.

Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu

İsrail gizli servisine Türkiye'deki Filistinliler hakkında bilgi aktardığı tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.