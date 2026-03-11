Moskova'nın merkezindeki bazı bölgelerde vatandaşlar yaklaşık bir haftadır internete erişim sağlayamıyor. Şikayetler artarken, Rus yetkililerden internet kesintisi yaşanan bölgelerde yaşayanların nakit taşıması önerisi geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tepki yağan internet kesintisi ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliği için önlemler aldıklarını söyledi. Peskov, "Kiev rejimi giderek daha sofistike saldırı yöntemleri kullandıkça, vatandaşların güvenliğini sağlamak için daha fazla teknolojik önlem alınması gerekmektedir." dedi.

Peskov, internet kısıtlamaların ne kadar süreceğine dair bir soruya "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için ek önlemlerin alınması gerektiği sürece." yanıtını verdi.