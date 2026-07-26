Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kiev kenti ve Odessa bölgesindeki bazı askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

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Açıklamada, saldırıların havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla yapıldığı ifade edildi.

İHA ÜRETİM TESİSİ HEDEF ALINDI İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’de bulunan "Smart Intelligent System" isimli insansız hava aracı (İHA) üretimi yapan sanayi tesisinin hedef alındığını açıkladı.

Ayrıca başkent Kiev’de İHA montaj ve depolama merkezlerine yönelik saldırılar düzenlendiği öne sürüldü.

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ODESSA’DAKİ LİMAN ALTYAPISI VURULDU

Açıklamada, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı’nda askeri amaçlarla kullanıldığı belirtilen altyapı tesislerinin de hedef alındığı kaydedildi.

Rusya, saldırılarda limandaki askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanmasında kullanılan alanlar ile yağ ve yakıt tanklarının vurulduğunu bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, operasyonların Ukrayna’daki askeri kapasiteyi hedef aldığı ifade edildi.