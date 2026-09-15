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Kaynak: AA

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da devam eden çatışmalara ve cephedeki son duruma ilişkin yeni bir bilgilendirme metni yayımladı. Açıklamada, Rus askeri güçlerinin cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği öne sürüldü.

Saha operasyonlarına dair detayların paylaşıldığı metinde, "Kuzey Askeri Kuvvetleri birlikleri, Harkiv bölgesindeki Olhatovka yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce yaptığı bilgilendirmede de Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde toplam 3 yerleşim biriminin kontrolünün kendi güçlerine geçtiğini bildirmıştı.