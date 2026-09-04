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Rus savunma sanayisi kaynakları, yapılan testlerde yüksek başarı elde edildiğini ve üretim sürecinin seri seviyeye çıkarıldığını Rus haber ajansı TASS üzerinden aktardı. İhtiyaç duyulan kritik bölgelerde Starlink faaliyetlerini engellediği öne sürülen teknolojinin, ilerleyen süreçte ilgili ülkelere ihracat imkânının saklı tutulduğu belirtildi.

DOĞRUDAN UYDULARIN ALICILARINI HEDEF ALIYOR

Volna Kupol Garant sistemi, yerdeki Starlink terminallerini karıştırmak yerine uyduların sinyal alıcılarını hedefine alıyor. Sistem; dar bantlı ve yüksek frekanslı bir radyo demeti aracılığıyla uydunun alıcı antenlerini aşırı yükleyerek kullanıcı terminallerinden gelen sinyallerin iletilmesini engelliyor. Yönlendirilmiş faz dizili antenler kullanan altyapı, 14-14,5 GHz aralığındaki sekiz farklı uydu veri iletim bandında parazit oluşturabiliyor.

20 KİLOMETREKARELİK KORUMA ALANI

Teknik ayrıntıları paylaşılan elektronik harp sisteminin öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Kapsama Açısı: Azimut düzleminde 360 derece, yükseliş düzleminde 110 derece.

Ağırlık ve Etki Alanı: 120 kilogram ağırlığındaki tek bir sistem, yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı koruma altına alabiliyor.

Maliyet: Sistem başına üretim maliyeti 150 milyon ruble (yaklaşık 1,8 milyon dolar) olarak hesaplanıyor.

KRİTİK BÖLGELERDE VE LİMANLARDA KULLANILIYOR

Rus yetkililerin açıklamalarına göre sistem, özellikle stratejik ve kritik altyapı tesislerinin emniyetini sağlamak amacıyla konuşlandırılıyor. İlk kez 2025 yılında gündeme gelen projenin; Kerç Köprüsü ve Karadeniz’deki Rus limanları gibi daha önce saldırılara maruz kalan bölgelerin korunmasında aktif rol oynadığı bildirildi.