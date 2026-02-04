Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya askeri birlik gönderme planlarına sert tepki gösterdi. Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, yabancı birliklerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılmasının Moskova açısından “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin “Gönüllüler Koalisyonu” çerçevesinde Ukrayna’ya asker gönderilmesine ilişkin değerlendirmelerine atıfta bulunarak, böyle bir adımın Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturacağını savundu. “Bu birlikleri meşru askeri hedef olarak göreceğiz” diyen Zaharova, Moskova’nın bu konudaki tutumunun değişmediğini vurguladı.

Rus sözcü, Ukrayna’daki çatışmanın temel nedenlerinden birinin NATO’nun doğuya doğru genişlemesi olduğunu ileri sürerek, bu politikanın sona erdirilmemesi halinde kalıcı bir çözümün mümkün olmayacağını iddia etti.

Zaharova ayrıca basın toplantısında Epstein dosyalarına da değinerek Batılı ülkelerin siyasi elitlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Batı’nın Kiev yönetimine verdiği desteği de hedef alan Zaharova, Ukrayna yönetimine yönelik çeşitli suçlamalar yöneltti.