Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, Rusya’nın enerji alanında güvenilir bir ortak olduğunu vurgulayarak, küresel piyasalara kesintisiz enerji sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

SEVKİYAT DİPLOMATİK TEMASLARDA ELE ALINDI

Küba’ya ulaşan Rus petrol tankerinden memnuniyet duyduklarını belirten Peskov, söz konusu sevkiyatın ABD ile yürütülen görüşmelerde de gündeme geldiğini ifade etti.

Küba’nın ambargo koşulları altında petrol ve petrol ürünlerine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Peskov, Rusya’nın bu süreçte destek sağlamayı bir sorumluluk olarak gördüğünü kaydetti.

“DESTEK SÜRECEK” MESAJI

Küba’ya petrol sevkiyatının devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya Peskov, “Çalışmaya devam ediyoruz” yanıtını verdi.

ABD’nin yaptırımlarına rağmen Rusya’ya ait bir tankerin Küba’ya ham petrol ulaştırmasına izin verilmişti. Rusya Ulaştırma Bakanlığı da 100 bin ton petrol taşıyan insani yardım tankerinin ülkeye ulaştığını duyurmuştu.