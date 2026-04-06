Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki gelişmelerin endişe verici boyutlara ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının uluslararası krizi derinleştirdiği ve gerilimin giderek arttığı vurgulandı.

“SİVİL ALTYAPI HEDEF ALINIYOR”

Açıklamada, nükleer tesisler dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırıların arttığına dikkat çekildi. Özellikle İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santralı’na yönelik saldırıların ciddi riskler barındırdığı belirtilerek, bölgenin büyük bir radyolojik felaket tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bakanlık, yaşanan gelişmelerin küresel enerji ve gıda güvenliğini de olumsuz etkilediğine işaret etti. Kritik lojistik hatların zarar gördüğü ve uluslararası piyasaların bu durumdan etkilendiği kaydedildi.

“ÇATIŞMALAR DERHAL SONA ERMELİ”

Açıklamada, “Washington ve Tel Aviv’in yasa dışı ve sorumsuz eylemleri sonucu oluşan durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkma tehdidiyle karşı karşıya.

Çatışmaları derhal sona erdirmeye tekrar çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Çin ve Pakistan başta olmak üzere bazı ülkelerin gerilimi azaltmaya yönelik girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, çözümün siyasi ve diplomatik yollarla mümkün olduğu vurgulandı. Taraflara tehdit dili ve ultimatumlardan kaçınma çağrısı yapılırken, müzakere sürecinin önünün açılmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Rusya, Ortadoğu’da savaşın yayılmasının önlenmesi için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini belirterek, bu doğrultuda ortaklarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.