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Kaynak: AA

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, başkentteki 4 havalimanında uçuş güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla hava trafiğine geçici kısıtlamalar getirildiği bildirildi.

Hava saldırısı alarmının verildiği Şeremetyevo Havalimanı yönetimi ise yolcuların acilen en yakın sığınaklara yönlendirildiğini duyurdu. Terminallerin steril alanlarına girişlerin geçici olarak sınırlandırıldığı tesiste, yolculara pencerelerden uzak durmaları ve görevlilerin talimatlarına kesinlikle uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

SOBYANİN: 17 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin kente ilerleyen hava tehditlerini angaje ederek etkisiz hale getirmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Sobyanin'in paylaştığı verilere göre, TSİ 15.22 itibarıyla Moskova istikametine yaklaşan 17 İHA hava savunma unsurlarınca imha edildi. Enkaz parçalarının düştüğü sahalarda acil müdahale ekiplerinin inceleme ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.