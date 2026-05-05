Açıklamada, Rusya’nın farklı bölgelerinde “düşman” olarak nitelendirilen unsurlara ait insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle zaman zaman iletişim kesintilerine gidildiği belirtilerek, bu uygulamaların İHA’ların hedefleme kabiliyetini düşürmeyi ve saldırılara karşı savunmayı güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Ayrıca, benzer kısıtlamaların yeniden uygulanması durumunda mobil operatörlerin aboneleri önceden bilgilendireceği aktarıldı.

Öte yandan, Moskova’da 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek “Zafer Günü” kutlamaları öncesinde sabah saatlerinde mobil internet ve SMS hizmetlerinde geçici kesinti yaşanmıştı.

Son dönemde Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik İHA saldırılarının arttığına dikkat çekilirken, Rusya Savunma Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, Moskova dahil çeşitli bölgelerde Ukrayna’ya ait 289 İHA’nın düşürüldüğünü duyurdu.