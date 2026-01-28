Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kremlin'de bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Putin, "Rusya, Suriye'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için Suriye hükümetinin sarf ettiği tüm çabaları destekliyor" dedi. Putin ayrıca, Şara'yı "Fırat'ın doğusunun Suriye'ye yeniden entegrasyonu" nedeniyle tebrik etti.

Görüşme öncesi Kremlin'den yapılan açıklamada, masadaki başlıklar arasında Suriye'deki Rus askerlerinin de olacağı belirtilmişti. Zirveye ilişkin Kremlin,"Şara ile görüşmede Rus askerlerinin Suriye’deki geleceği ele alınacak. Lider değişikliğinin ardından Suriye ile ilişkiler aktif şekilde gelişiyor" ifadelerine yer vermişti.

15 EKİM'DE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Putin ile Şara daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda devrilmesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

AKILLARA ESAD GELDİ

Şara’nın Putin ziyareti akıllara Suriye’nin devrik lideri Esad’ı getirdi. Esad, iktidarı kaybetmesi sonrası Suriye’den ayrılarak Rusya’ya yerleşti. Moskova’da yaşayan Esad, Rusların özel koruması altında hayatına devam ediyor.