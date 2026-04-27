Şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 200 ağaç devrilirken, birçok araçta hasar meydana geldi ve trafikte aksaklıklar yaşandı. Bölgede ölümlü trafik kazaları meydana gelirken, tren seferlerinde gecikmeler oldu ve toplu taşıma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, ulusal bir mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını duyurdu. Tüm acil durum ekiplerinin sahada görev yaptığını belirten Vorobyov, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, yağışın gece saatlerine kadar karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini bildirdi.