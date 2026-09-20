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Kaynak: AA / DHA

Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda Moskova Petrol Rafinerisinin hasar aldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Moskova'ya yönelen Ukrayna İHA'larını imha ettiğini belirtti.

Sobyanin, saldırılarda Moskova Petrol Rafinerisinin hasar gördüğünü ve Moskova'da herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Saldırı sırasında bir İHA'nın Orehovoy Bulvarı bölgesindeki bir binaya isabet ettiği bilgisi de paylaşıldı.

“1600'DEN FAZLA İHA DÜŞÜRÜLDÜ”

Sobyanin, Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Sobyanin, “Dünden bu yana, 450'si Moskova'ya yaklaşan dahil olmak üzere tüm bölgelerde 1600'den fazla İHA düşürüldü” ifadelerini kullandı. Saldırının seçimleri sekteye uğratmak amacıyla planlandığını öne süren Sobyanin, “Düşman bu girişiminde başarısız oldu” dedi.

MOSKOVA BÖLGESİ'NDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de bölgenin gece saatlerinde büyük çaplı bir İHA saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Vorobyev, hava savunma sistemlerinin yerel saatle 03.00 ile 05.00 arasında 17 ilçede 249 İHA'yı düşürdüğünü veya etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Ramenskoye ilçesinde bir İHA'nın 21 katlı bir apartmanın çatısında yangına neden olduğunu belirten Vorobyev, aralarında 70 çocuğun da bulunduğu 400 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Sofyino ilçesinde ise bir İHA'nın üç katlı bir binaya çarptığını belirten Vorobyev, 44 yaşında bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vorobyev, saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralandığını, çocukların hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Moskova Bölgesi'nde başka ilçelerde de binaların hasar gördüğü aktarıldı.

MOSKOVA'DAKİ HAVALİMANLARINDA UÇUŞ KISITLAMASI

İHA saldırılarının ardından Moskova'daki bazı havalimanlarında da geçici uçuş kısıtlamaları uygulandı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına yönelik geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, kısıtlamaların uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli olduğu belirtildi.