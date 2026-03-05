Yaklaşık 75 dakika süren ve Rusça altyazıyla sahnelenen oyun, salonda bulunan izleyicilerden tam not aldı. Oyuncuyu yakından görmek isteyen hayranların biletler için yaklaşık 25 bin lirayı gözden çıkardığı belirtildi.

Etkinlik kapsamında bazı bilet paketlerinde fotoğraf çekimi ve imzalı afiş de yer aldı. VIP kategorisindeki misafirlerin ise oyun sonrasında kuliste Özçivit’le bir araya gelme fırsatı bulduğu öğrenildi. Rus basınında yer alan haberlere göre, çıkışta konuşan bazı izleyicilerin “Özçivit’i dünya gözüyle görmek için geldik” sözleri dikkat çekti.