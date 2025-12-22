Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otoparkta bulunan araçta patlama meydana geldi. Patlamada Rusya ordusunda görevli bir general hayatını kaybetti.

Rus basını hayatını kaybeden generalin Rusya Savunma Bakanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov olduğunu yazdı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre patlamanın aracın altına yerleştirilen el yapımı bir patlayıcıdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları aracın büyük bir gürültü ile patladığını ve Tümgeneral Sarvarov’un ağır yaralandığını belirtti. Sarvarov’un vücudunda ciddi yanıklar ve kırıklar olduğu öğrenildi. Sarvarov’un patlama sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sarvarov’un Ukrayna’daki savaşın yanı sıra Çeçenistan, Osetya ve Suriye’deki çatışmalarda da yer almıştı.

Polis güçleri ve savcılık patlama sonrası soruşturma başlattı.

RUSYA’DA DAHA ÖNCE DE 2 GENERAL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ukrayna ile savaşa devam eden Rusya’da daha önce de 2 general bombalı saldırıda öldürülmüştü. Moskova yakınlarındaki Balashikha kentinde bir araca düzenlenen bombalı saldırıda Rus ordusunun Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Müdürlüğü'nde başkan yardımcısı olarak görev yapan Korgeneral Yaroslav Moskalik hayatını kaybetti.

2024 yılının aralık ayında ise apartmanının önüne park edilmiş bir elektrikli scootera gizlenmiş bombanın ofisine giderken patlaması sonucu Korgeneral Igor Kirillov hayatını kaybetmişti.