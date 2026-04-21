ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, kripto varlıklara yönelik stratejisini genişletmeye devam ediyor. Banka, spot Bitcoin ETF’i üzerinden gerçekleştirdiği son işlemle yaklaşık 16,43 milyon dolar değerinde 215 Bitcoin satın aldı.

Son alımla birlikte Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) kapsamındaki toplam varlık 1.820,6 Bitcoin’e yükseldi. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 138,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. İşlemin Coinbase Prime aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

ETF’E YOĞUN İLGİ

8 Nisan’da piyasaya sunulan MSBT, büyük bir ABD bankası tarafından çıkarılan ilk spot Bitcoin ETF’i olarak öne çıkıyor. NYSE Arca’da işlem gören fon, ilk gününde yaklaşık 34 milyon dolarlık giriş sağladı.

Düşük gider oranıyla dikkat çeken fon, ilk haftasında 100 milyon doların üzerinde net giriş kaydederken, ilk altı günde yaklaşık 103 milyon dolarlık yatırım çekti.

REKABET KIZIŞIYOR

MSBT, BlackRock’ın IBIT fonu gibi büyük rakiplerin gerisinde kalsa da, WisdomTree’nin WBTC fonunu geride bırakarak rekabette öne çıkma sinyali verdi.

Piyasada ayrıca Invesco (BTCO), Valkyrie Investments (BRRR) ve Franklin Templeton (EZBC) gibi güçlü oyuncular da yer alıyor.

STRATEJİ: ÇEŞİTLENDİRME VE KORUMA

Morgan Stanley, Bitcoin’i portföy çeşitlendirmesi ve enflasyona karşı korunma aracı olarak konumlandırıyor. Banka, yaklaşık 16 bin finansal danışmandan oluşan ağıyla müşterilerine, doğrudan kripto alım-satımı yapmadan düzenlenmiş yatırım imkânı sunmayı hedefliyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.