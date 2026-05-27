Alvaro Morata sosyal medyada Fenerbahçe taraftar sayfası tarafından kendisi hakkında paylaşılan bir sözü yalanladı.

'Eğer kariyerinizde bir takım çıkarma hakkınız olsaydı, hangi takımı çıkarırdınız?' şeklindeki soruya 'Galatasaray' dediği iddia edilen paylaşımı alıntılayarak bu bilginin yanlış olduğunu ifade eden Morata, Galatasaray'da övgü dolu sözlerle bahsetti.

MORATA: 'SENİ SEVİYORUM GALATASARAY'

Morata paylaşımında, "Bu bilgi yanlış. Galatasaray'da oynamak kariyerimde başıma gelen en güzel şeylerden biri. Bunu yazan kişi muhtemelen başka bir takımın, pek kazanamayan, hayal kırıklığına uğramış taraftarıdır. Galatasaray'ı seviyorum." ifadelerini kullandı.