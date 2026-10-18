Napoli’de Massimiliano Allegri’nin geleceği tartışılırken, İtalyan ekibinin olası teknik direktör adayları arasında Vincenzo Montella’nın da yer aldığı öne sürüldü.

Montella'nın yeni adresi belli oldu: İtalyan basını açıkladı - Resim : 1

La Gazzetta dello Sport’un gündeme getirdiği iddiaya göre, Napoli’nin Allegri ile yollarını ayırması durumunda Montella’yı takımın başına getirme ihtimali bulunuyor.

Montella'nın yeni adresi belli oldu: İtalyan basını açıkladı - Resim : 2

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı da çalıştıran Montella’nın olası adaylar arasında gösterilmesi dikkat çekerken, Napoli yönetiminin Allegri’nin geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu.

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