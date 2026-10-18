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Napoli’de Massimiliano Allegri’nin geleceği tartışılırken, İtalyan ekibinin olası teknik direktör adayları arasında Vincenzo Montella’nın da yer aldığı öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport’un gündeme getirdiği iddiaya göre, Napoli’nin Allegri ile yollarını ayırması durumunda Montella’yı takımın başına getirme ihtimali bulunuyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı da çalıştıran Montella’nın olası adaylar arasında gösterilmesi dikkat çekerken, Napoli yönetiminin Allegri’nin geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu.