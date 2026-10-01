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A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine yönelik tartışmalar sürerken İtalyan çalıştırıcının sözleşmesindeki tazminat detayı dikkat çekti.

SÖZLEŞMESİ 2025 YAZINDA UZATILMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre; Montella'nın daha önce Eylül 2026'ya kadar geçerli olan sözleşmesi, 30 Haziran 2025'te yenilenerek 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatıldı.

YILLIK ÜCRETİ 2,2 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

İtalyan teknik adamın daha önce 1,8 milyon Euro olan yıllık ücretinin yeni sözleşmeyle birlikte 2,2 milyon Euro'ya yükseltildiği belirtildi.

AYRILIĞIN FATURASI 5 MİLYON EURO'YU AŞABİLİR

Montella ile sözleşme süresi tamamlanmadan yolların ayrılması durumunda ortaya çıkabilecek maliyet de gündeme geldi.

Sözcü'nün haberine göre, TFF, Montella'nın sözleşmesini feshetmesi halinde 5 milyon Euro'yu aşan bir ödemeyle karşı karşıya kalacak.