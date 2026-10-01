A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine yönelik tartışmalar sürerken İtalyan çalıştırıcının sözleşmesindeki tazminat detayı dikkat çekti.

SÖZLEŞMESİ 2025 YAZINDA UZATILMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre; Montella'nın daha önce Eylül 2026'ya kadar geçerli olan sözleşmesi, 30 Haziran 2025'te yenilenerek 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatıldı.

Montella'nın tazminatı gündem oldu: Olası ayrılığın faturası cep yakıyor - Resim : 1

YILLIK ÜCRETİ 2,2 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

İtalyan teknik adamın daha önce 1,8 milyon Euro olan yıllık ücretinin yeni sözleşmeyle birlikte 2,2 milyon Euro'ya yükseltildiği belirtildi.

Montella için son 180 dakika: Kader maçına çıkacakMontella için son 180 dakika: Kader maçına çıkacakSpor

AYRILIĞIN FATURASI 5 MİLYON EURO'YU AŞABİLİR

Montella ile sözleşme süresi tamamlanmadan yolların ayrılması durumunda ortaya çıkabilecek maliyet de gündeme geldi.

Sözcü'nün haberine göre, TFF, Montella'nın sözleşmesini feshetmesi halinde 5 milyon Euro'yu aşan bir ödemeyle karşı karşıya kalacak.