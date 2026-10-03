A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıklamaları tartışma yarattı. Ay-yıldızlı ekibin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, İtalyan çalıştırıcının sözlerine sert tepki gösterdi.
Montella'nın sözleri Ersun Yanal'ı çileden çıkardı: 'İtalyan bozuntusu...'
A Milli Takım'ın Belçika'ya 3-0 mağlup olmasının ardından Ersun Yanal, Vincenzo Montella'nın Uluslar Ligi A Ligi'ndeki seviyeye ilişkin sözlerini sert bir dille eleştirdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslenen Yanal, İtalyan teknik adamın İtalya maçı öncesinde görevden alınmasını istedi.Kaynak: Haber Merkezi
Belçika karşılaşmasının ardından A Ligi'ndeki rekabet seviyesine dikkat çeken Montella, milli takımın deneyim kazandığını belirterek futbolcularını suçlamadığını söylemişti.
SMEX Sports YouTube kanalında konuşan Ersun Yanal ise Montella'nın açıklamalarını eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na görevden alma çağrısında bulundu.
'SEN BİZİM AKLIMIZLA DALGA MI GEÇİYORSUN?'
Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:
"Ben yönetici pozisyonunda olsam ve benim hocam da bu beyanatı verse çağırırım, 'bunu bir istifa sebebi sayıyorum çek git' derim. Etmezse 'o zaman çık herkesten özür dile' derim.
Ne demek buranın (A Ligi) takımı değiliz. O zaman maçtan önce 'pardon ben çekiliyorum, burada çalışmak istemiyorum' deseydin. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sen bizim aklımızla dalga mı geçiyorsun? Aptal mıyız biz? İtalyan bozuntusu! Çek git kardeşim. Ayıp ya! Biz her yere layık olacak, her şekilde de oynayacak insanlarız. Çok ağrıma gidiyor benim bu açıklamalar."
'BU AÇIKLAMALARI BİR TÜRK HOCA YAPSA VATAN HAİNİ İLAN EDİLİR'
"Allah korusun bu açıklamaları bir Türk hoca; Fatih hoca, Şenol hoca ya da Mustafa hoca, ya da ben ya da Abdullah hoca biri yapsa var ya vatan haini ilan ederler.
Terbiyesiz adam, çek git şuradan. Hayatımda hiç kimseye kabalık yapmadım ama şu açıklama beni kalbimden vurdu. 'Burayı hak etmiyoruz, buranın takımı değiliz', ne demek? Oraya çıktıysan oranın takımısın. Ne kadar büyük bir terbiyesizlik ya."
TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA ÇAĞRI
"İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum, sayın Başkan lütfen, yapmayın Allah aşkına dalga mı geçiyorsunuz ya! Yazık günah. Ben sunucu koltuğunda olsam 'Defol git artık' derim, buraya geldi bu iş. Lütfen değerli meslektaşlarım, sevgili oyuncular tepki gösterin. Bu bir hakarettir, benim hocam böyle konuşamaz
"Maç Türkiye'de oynansa ve bu beyanat verilseydi ne olacaktı, ben düşünemiyorum. Şu anda bu adama 'beğenmiyorsan git' denir, ki beğenmiyor ve bu seviyeye layık görmüyor Türkiye'yi. Ben bu takımı, ay-yıldızlı formayı her yere, en üst kademeye layık görüyorum. Her şeyi yapabilir bu takım, ay-yıldızın aşkıyla her yerde oynar."
"Eğer oynatamıyorsan çık, oynatacak adam gelir. Bizde aslanlar gibi bir sürü adam var. Bunu birçok hoca yaptı. Birçok hoca içselleştirdi; Piontek, Derwall... Birlikte bütün oldular ve bunun altyapısını çok iyi kurdular.
O takımları oraya ulaştırdılar. Devralan Şenol hoca, Fatih hoca, Mustafa hoca, ben, Abdullah hoca hiç böyle şey söylemedik. Böyle konuşamazsın. Eğer inanmıyorsan çeker gidersin."
MİLLİ TAKIM İTALYA DEPLASMANINA ÇIKACAK
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika karşısında mağlubiyet yaşayan Türkiye, üç maç sonunda puansız ve eksi 7 averajla son sırada bulunuyor.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü karşılaşmasında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya'ya konuk olacak. Türkiye'nin bu mücadeleyi de kaybetmesi halinde B Ligi'ne düşmesi kesinleşecek.