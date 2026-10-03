Montella'nın sözleri Ersun Yanal'ı çileden çıkardı: 'İtalyan bozuntusu...'

"Eğer oynatamıyorsan çık, oynatacak adam gelir. Bizde aslanlar gibi bir sürü adam var. Bunu birçok hoca yaptı. Birçok hoca içselleştirdi; Piontek, Derwall... Birlikte bütün oldular ve bunun altyapısını çok iyi kurdular.

O takımları oraya ulaştırdılar. Devralan Şenol hoca, Fatih hoca, Mustafa hoca, ben, Abdullah hoca hiç böyle şey söylemedik. Böyle konuşamazsın. Eğer inanmıyorsan çeker gidersin."