Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli yıldız Can Uzun yeniden sahalara geri dönüş hazırlığında.

SAKATLIK SONRASI İLK KEZ ANTRENMANA KATILDI

24 Ocak'ta oynanan Hoffenheim maçında sakatlanarak bir süredir sahalardan uzak kalan Can Uzun tedavisini tamamlamasının ardından bugün ilk kez takımla birlikte antrenmanlara çıktı.

Zurück auf dem Platz - Younes, Can und Michy! 😍#SGE pic.twitter.com/EUj6wQVhvD — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 6, 2026

MONTELLA KRİTİK MAÇ ÖNCESİ GENÇ YILDIZIN DÖNMESİNE SEVİNDİ

Can Uzun'un geri dönmesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yüzünü güldürdü. Bu ayın sonunda Romanya ile oynanacak kritik Dünya Kupası play-off maçı öncesi İtalyan teknik adam kulüplerinde forma giyen millilerin herhangi bir şansızlık yaşamasını istemiyor.

CAN UZUN'UN GERİ DÖNMESİ RIERA'YI RAHATLATTI

Can Uzun'un geri dönmesine ayrıca Ayrıca Eintracht Frankfurt'un çiçeği burnunda teknik direktörü Albert Riera da sevindi.

Bu sezon gösterdiği performansla takımın kilit oyuncularından biri haline gelen Can Uzun'un yokluğunda Eintracht Frankfurt hücumda eski görüntüsünün uzağında kaldı. Şu ana kadar çıktığı 21 maçta 13 gole katkı veren Can Uzun (8 gol, 5 asist) yeniden formasına kavuşmak için sabırsızlanıyor. Ancak 20 yaşındaki genç yeteneğin hemen bu hafta oynanması beklenmiyor.

OYNAMASI İÇİN HENÜZ ERKEN

Albert Riera, Can Uzun ile birlikte sakatlıktan dönen Michy Batshuayi,Younes Ebnoutalib için yaptığı açıklamada, "Onlar için kesinlikle çok erken. Sadece paslaşma çalışmaları yaptılar; fiziksel temas yoktu." diye konuştu.

HEIDENHEIM MAÇINDA FORMASINA KAVUŞMASI BEKLENİYOR

Bu pazar takımını St. Pauli deplasmanında da yalnız bırakacak olan Can Uzun'un önümüzdeki hafta Heidenheim ile oynanacak lig maçında forma giymesi bekleniyor.