Vincenzo Montella, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Dünya Kupası öncesi kampa erken geleceğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Sky Sport'a konuşan Montella, Inter'e Hakan Çalhanoğlu'nun son maçta oynamadan İstanbul'a gelmesine izin verdiği için teşekkür etti.

MONTELLA: 'HAKAN UMARIM FORMUNA ULAŞIR'

Montella sakatlığı sebebiyle Inter'de son haftalarda forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili "Onu şimdi almamıza ve fiziksel durumunu değerlendirmemize izin verdiği için Inter'e teşekkür ediyorum. Umarım Dünya Kupası'nda oynayabilecek doğru formuna ulaşır." diye konuştu.

'KENAN YILDIZ'IN DİZ PROBLEMİ %100 ANTRENMAN YAPMASINI ENGELLİYOR'

İtalyan teknik adam ayrıca Kenan Yıldız'ın da durumuna değinerek, "Yıldız 21 yaşında ilk kez oynuyor ve kesinlikle çok istekli. %100 antrenman yapmasını engelleyen diz problemi konusunda endişeliyiz, ancak umarım fiziksel olarak hazırdır." ifadelerini kullandı.