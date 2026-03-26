2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takımımız, Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Mücadelenin ardından teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmayı değerlendirdi.

MONTELLA ARDA VE FERDİ'YE ÖZEL TEBRİK

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Montella, “Performanstan çok memnunum. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda’yı ve Ferdi’yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

KEREM’E ÖZEL PARANTEZ

Takımın baskı gücüne vurgu yapan Montella, Kerem Aktürkoğlu için, “Kerem’in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı.” dedi.

DENİZ GÜL İÇİN GELİŞİM MESAJI

Genç oyuncu Deniz Gül hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, “Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bununla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Deniz Gül’ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli.” dedi.

'RAKİP KİM OLURSA OLSUN'

Montella, final öncesi iddialı mesaj vererek “Rakip kim olursa olsun fark etmez!” dedi.