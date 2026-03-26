A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, takımın hem mental hem de taktik açıdan hazır olduğunu vurguladı.

“DUYGUSAL OLARAK DENGELİ OLMALIYIZ”

Montella, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekerek, “Heyecanlıyız. Duygusal anlamda dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

“HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ”

Milli futbolcuların bilinçli bir şekilde sahaya çıkacağını belirten Montella, iki maçlık sürece de vurgu yaptı: “Futbolcularımız çok bilinçli. İki maçımız var ve bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor.”