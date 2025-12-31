Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dribbling'e verdiği röportajda Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti.

'KENAN HALA GELİŞMESİ GEREKTİĞİNİN FARKINDA'

Juventus'ta 10 numaralı formayla harikalar yaratan Kenan Yıldız'a henüz Torino ekibinde düzenli oynamaya başlamadan önce milli takımda forma şansı verdiği için gururlu olduğunu ifade eden Montella, "Maksimum potansiyele sahip, hırslı bir adam ve hala gelişmesi gerektiğinin farkında. Son zamanlarda gol pozisyonlarına daha çok girdiğini gördüm ve Spalletti gibi bir teknik direktöre sahip olmanın ona daha da yardımcı olacağına eminim." diye konuştu.

'HAKAN AKSİYONUN TAM ORTASINDA OLMALI'

Aynı zamanda milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun da saha içerisinde tam bir lider olduğunu belirten Montella, "O bir lider, birinci sınıf bir oyuncu. Aksiyonun tam ortasında olmalı, takımın temposunu belirlemeli. Daha ileride oynama yeteneğine sahip olsa bile, pozisyonu şu: kendisi iyi oynamanın yanı sıra, takım için de temel olmalı. Bence bu onun en önemli rolü. Orada olduğunu ve olmadığını hatta milli takımda bile hissedebiliyorsunuz."