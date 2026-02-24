Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanacak Juventus–Galatasaray rövanşı öncesinde İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Montella, ilk maçın gidişatına, iki takımın seviyesine ve milli oyuncuların durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

“BÖYLE BİR SONUÇ BEKLEMİYORDUM”

İlk karşılaşmanın skoruna ilişkin değerlendirmesi sorulan Montella, "Dürüst olmak gerekirse, böyle bir sonuç beklemiyordum, ama gerçek şu ki, maçları her zaman anlar belirliyor. Bir noktaya kadar maç çok dengeliydi. Ancak Galatasaray'ın gücü beni şaşırtmadı: Galatasaray, uluslararası bir zihniyete sahip olan büyük bir takım. Maç, Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle belirlendi; Galatasaray, sayı üstünlüğünü çok iyi değerlendirdi" ifadelerini kullandı.

“BİRİNİN DİĞERİNDEN ÜSTÜN OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM”

Juventus ile Galatasaray arasında güç kıyaslaması yapmanın zor olduğunu belirten Montella, "Birinin diğerinden üstün olduğunu söyleyemem. Türk takımları ilerlerse mutlu olurum, yüksek bir deneyim seviyesini pekiştirmemize çok yardımcı oluyorlar. Tabii, Kenan Yıldız olduğu için Juve'ye de farklı gözlerle bakıyorum" dedi.

Montella ayrıca, iki ülke futbolu arasındaki farkın azalıp azalmadığına yönelik soruya da yanıt verdi. Türkiye’de yerli oyunculara verilen önemin altını çizen deneyimli teknik adam, "Türkiye'de yerli yeteneklere çok daha fazla koruma sağlandığını söyleyebilirim. Kadroya en fazla 14 yabancı oyuncu kaydedilebilir, ancak hareketin gelişimi ile ilgili katkı orta ve küçük kulüplerden geliyor. Yeni bir zihniyete sahipler, gençlere gerçekten değer veriyorlar: tabii ki hepsi hazır değil, ama onları piyasaya sürmek için çok çaba sarf ediyorlar" şeklinde konuştu.

KENAN YILDIZ HAKINDAKİ YORUMU

Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ın gelişimine de değinen Montella, genç oyuncunun olgunluk seviyesine dikkat çekti.

"Biraz şaşırdım. Bana göre önemli bir boyut bulmuşlardı. Spalletti çok kısa sürede onlara harika bir zihniyet aşılamayı başardı ve bu hiç de küçük bir başarı değil. Sonra da bazı kritik olayların onları zedelediğini düşünüyorum. Kırmızı kartlardan bahsediyorum. Günümüz futbolunda bunun ağır bir bedeli var. Inter ve Galatasaray maçları çoğunlukla eksik oyuncuyla sonuçlandı. Onun benim tavsiyeme hiç ihtiyacı olmadı. Birlikteyken onunla çok konuşuyorum ama kimsenin dikkatini kulüplerden uzaklaştırmamaya çalışıyorum. Herkese yakınım ama baskıcı değilim. Yıldız kesinlikle çok önemli bir olgunluk seviyesine ulaştı ve Juve'nin bunu fark etmesi harika bir işaret" ifadelerini kullandı.

“GERÇEKTEN MODERN BİR OYUNCU”

Montella, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz hakkında ise, "Fiziksel olarak etkileyici bir güce sahip, her pozisyonda oynayabilir. Forvet, bek, sağ kanat ve sol kanat olarak oynadı. Gerçekten modern bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

Genç yetenekler konusunda da iyimser konuşan Montella, "İtalya'da Cagliari'de Semih Kılıçsoy var ve şunu söyleyeyim, böyle oyuncuların sayısı giderek artacak. İşlerin daha da iyileşebileceğine inanıyorum. Türk futbolu çok hızlı büyüyor" diyerek sözlerini tamamladı.