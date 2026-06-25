2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Takım'da eleştirilerin hedefinde yer alan teknik direktör Vincenzo Montella ABD maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'OYUNCULARIMIZ KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEĞİ HAK EDİYOR'

Montella'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Futbolcularımıza saygı göstermemiz lazım.

Yarın belki de turnuvadaki en zor maçımıza çıkacağız. Halkımızdan destek istiyorum.

2023 Eylül ayında çalışmaya başladım ve EURO'ya girmek için çalışmalara başladık ve bunu da başardık. Birçok şey söyleyebilirim ama şunu söylemeye çalışıyorum, geçmişte başarıları elde eden çocuklar, bu çocuklar.

Gelecekte de başarılar elde edecek oyuncular bunlar. Kişisel saldırılar gördüm ve bunu kabul edemiyorum. Bu kendi çocuğunuza yapılan bir saldırı. Bunu kabul edemem. Oyuncularım kayıtsız şartsız desteği hak ediyorlar.

'BU ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ'

Biz 62 kere şut attık ve penaltı bölgesinde çok fazla aksiyonda bulunduk. Rakip yarı sahaya girişte 1. sıradayız, hücum bölgesinin son çeyreğine girişte 1'inciyiz, dikine oyun paslarında İspanya'nın arkasından 2. sıradayız, yarattığımız şanslar ve kornerde 3. sıradayız.

Futbolun gol atma işi olduğunu biliyorum ama takımım buna çok yaklaştı. Tabii ki insanları mahvetmek, kötü duruma sokmak çok kolay. Biz burada ulusal bir takımız. Destekçilerimiz de Türk halkı. Bize sürekli desteklerini gösterdiler.

İkinci yenilgiden sonra da söyledim, futbolcuların etki altında kalmalarını istemiyordum. Onlar benim çocuklarım ve yüzlerinin halini görüyorum. Biz tüm kalbimizle başarmaya çalıştık. Futbol böyle bir oyun. Bazen karşılık alırsınız ama bazen alamazsınız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Lütfen onlara saygı gösterin.

'TAKIMI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Bu futbolcular benim tercihlerim. Biliyorum ki, bu oyuncular yüzde yüz olmasalar bile iyi işler çıkarabilirlerdi. Ben vazgeçmeyeceğim. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü başkanımız takımı yok etmeye değil, geliştirmeye yönelik hareket etmek istiyor. Bugüne kadar olduğu gibi takımı geliştirmek için çalışmaya devam edeceğim. "

'İSTİFA ETMEYECEĞİM'

Montella ayrıca "Görevde kalmayı hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcular beni destekliyor. Başkan beni destekliyor. Türkiye'yi üst üste turnuvalara götürdüm. Kalbimi koydum ortaya. İstifa etmemi bekleyen varsa, bunu kabullenmeli. Çünkü istifa etmeyeceğim."