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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın TSİ 07.00’de Avustralya ile oynanacak Dünya Kupası maçının öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine dönmesinin heyecanını yaşadıklarını belirten Montella, zorlu mücadeleye hazır olduklarını söyledi.

“Uzun zamandır, tam 24 yıldır beklediğimiz bir maç. Çok heyecanlıyız. İyi bir oyun ortaya koyacağımıza inanıyoruz. Karşılaşacağımız zorlukların farkındayız ancak bu anın tadını çıkarmak istiyoruz. Yaptığımız işten gurur duymak ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz” diyen Montella, rakipleri Avustralya’ya da büyük saygı duyduğunu ifade etti.

“HER TÜRLÜ KOŞULA HAZIRLIKLIYIZ”

Avustralya’nın Dünya Kupası tecrübesine, fiziksel gücüne ve dengeli oyun yapısına dikkat çeken İtalyan teknik adam, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Avustralya’ya büyük saygı duyuyorum. Maçlarını izledik. Dünya Kupası atmosferine alışkın, dengeli ve fiziksel açıdan güçlü bir takım. Hızımızın onlar için sorun yaratabileceğini düşünüyorum. Zorlu bir karşılaşma bekliyorum. Daha önce de benzer mücadeleler oynadık. Her türlü koşula hazırlıklıyız. Kimin yeteneğini daha iyi ortaya koyacağı sonucu belirleyecek.”

Takımın oyun kalitesini artırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Montella, “Tüm oyuncuların sisteme uyum sağlamasını istedim. Oynadığımız futbolun seviyesini daha da yükseltmemiz gerekiyor ve bu süreç yarından itibaren başlayacak. İyi bir performans sergileyeceğimize inanıyorum” dedi.

HAKAN, ARDA VE KENAN’IN SON DURUMU

Sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında da konuşan Montella, oyuncuların durumlarının yakından takip edildiğini belirtti.

“Her maçın kendine özgü gereklilikleri var. Rakibimizin özelliklerine göre hazırlıklarımızı yaptık ve çok sıkı çalıştık. Ancak bazı oyuncularımız çeşitli fiziksel sorunları aşarak sahaya çıkacak. Arda, Hakan ve Kenan’ın maç içinde mümkün olduğunca fazla süre almasını istiyoruz. Ancak 100 dakikalık bir mücadeleyi tamamen çıkarabilecekleri konusunda bazı soru işaretlerim bulunuyor.”

“İLK MAÇ ÇOK KRİTİK”

Grubun oldukça dengeli olduğunu vurgulayan Montella, ilk karşılaşmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

“Dört takım da gruptan çıkabileceğine inanıyor. Biz de iyi işler yapacağımıza güveniyoruz. İlk maçın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonraki karşılaşmalarda da değerli puanlar alınabilir ancak ilk maçın turnuvadaki konumumuzu belirleme açısından kritik rol oynayacağına inanıyorum.”

“KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM”

Türkiye’de büyük bir aidiyet duygusu hissettiğini belirten Montella, “Sorumluluğumun farkındayım. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Kendimi adeta evlat edinilmiş gibi hissediyorum. Burada evimde gibiyim ve takımıma büyük bir tutkuyla bağlıyım” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Vancouver’daki Türk taraftarların ilgisinden memnun kaldığını belirten Montella, “Burada kendimizi evimizde hissettik. Çok sayıda Türk taraftar yanımızdaydı. Destekleri için hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Turnuvanın seyahat ve coğrafi koşullarının Avrupa Şampiyonası’na göre daha zorlu olduğuna da dikkat çeken deneyimli teknik adam, “Almanya’da her şey çok daha kolaydı. Burada şartlar farklı ve buna adapte olmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“AVUSTRALYA ÇOK HIZLI BİR TAKIM”

Rakibin hücum gücüne dikkat çeken Montella, sözlerini şöyle tamamladı:

“Avustralya takım olarak oldukça hızlı. Özellikle hücum hattında etkili ve süratli oyunculara sahipler. Belirli bir oyun düzenleri var. Bizim önceliğimiz rakibimize fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak olacak.”