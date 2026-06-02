A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuk olan İtalyan teknik adamın özellikle forvetsiz sistemine yönelik aldığı eleştirilere verdiği yanıt dikkat çekti.

MONTELLA: 'FORVETSİZ OYNAMAYI TERCİH EDEN BİR TEKNİK ADAM DEĞİLİM'

Montella şunları söyledi:

"Eğer bir milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun etmeniz mümkün değildir. Ben her zaman kararlarımı takımın menfaatlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek alıyorum. Açıkçası, forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.

Forvetsiz oynamayı tercih eden bir teknik adam da değilim. Elimizde olsa tabiki değerlendirmek isterim. Ancak ben her zaman mevcut şartlar içinde takımımızdan en yüksek verimi nasıl alabileceğimizi düşünerek hareket ettim."