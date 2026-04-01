A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığımız zorlu maçın ardından duygularını paylaştı.

MONTELLA: 'İNANILMAZ GURURLUYUM'

Dugularını tarif etmekte zorlanan Montella, "Duygu anlamında zirveyi yaşıyorum! Sanırım hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk teknik adam oldum. İnanılmaz gururluyum" ifadelerini kullandı.

'GİDEMESEK BİLE TÜM SORUMLULUK BANA AİT OLACAKTI'

Takımdaki birlikteliğe vurgu yapan Montella, çok özel bir oyuncu grubuyla çalıştığını belirterek, "Maçtan önce çocuklara da söyledim, onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Gidemezsek bile tüm sorumluluk bana ait olacaktı. Onlar her şeyi başardı. Şimdi birlikte güzel bir yolda devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

'HAYALLERİMİZE KAVUŞTUK'

Dünya Kupası'na katılmanın inanılmaz bir duygu olduğunu ifade eden Montella, "Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nı her zaman arzular. Tüm ekiple bunu konuştuk. Hayallerimize kavuştuk, mutluyuz. İnanılmaz bir duygu, kelimelerle tarifi yok. Bu meslekte Dünya Kupası zirve. Onu paylaşmak, yaşamak harika olacak. Tüm çalışanlar, yönetim... Herkes inanılmaz katkıda bulundu. Herkese teşekkürler." diyerek duygularını paylaştı.