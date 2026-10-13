Montella sonrası olay iddia: Hacıosmanoğlu 'Kadroya alınmasın' demiş

BERKE ÖZER KAMPI NEDEN TERK ETTİ?

Berke Özer'in milli takım kampından ayrılmasına neden olan olayın ayrıntılarını da anlatan Cingöz, kalecinin forma giymeyi beklediği karşılaşmada Uğurcan Çakır'ın tercih edilmesi üzerine tepki gösterdiğini ileri sürdü.

Cingöz'ün açıklamaları şu şekilde:

"Olay da şöyle oluyor. Bizim Amerika'da oynadığımız hazırlık maçları vardı ya. Orada Berke görev alıyor. Sonra dönüşte bizim Bulgaristan maçları falan vardı. Uluslar Ligi olması lazım. Orada normalde aslında Berke'nin oynaması bekleniyor.