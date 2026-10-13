Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Montella sonrası olay iddia: Hacıosmanoğlu 'Kadroya alınmasın' demiş
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından uzun süredir milli takıma çağrılmayan bir oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.Kaynak: Haber Merkezi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İtalyan teknik adamın döneminde bir ismin kadroya alınmamasını istediği öne sürüldü.
Milli takım kampından ayrılmasının ardından Montella döneminde bir daha aday kadroya çağrılmayan kaleci Berke Özer'i Hacıosmanoğlu'nun veto ettiği aktarıldı.
'BUNU YAPAN OYUNCULAR BİR DAHA KADROYA ALINMASIN'
Gazeteci Aydın Cingöz 343 Digital Youtube kanalında konuyla ilgili şunları söyledi:
"Berke Özer'in milli takıma alınmamasının nedeni İbrahim Hacıosmanoğlu. Adamlar meseleye şöyle bakıyor. Montella beni arayabilirdi falan dedi ya, aslında beklenti Berke'nin kamuoyu önünde özür dilemesiydi. Ama oradaki asıl beklenti Montella'nın değil.
İbrahim Hacıosmanoğlu, kamptan ayrıldıktan sonra diyor ki kardeşim milli takım kampı terk edilemez. Bunu yapan oyuncular bir daha kadroya alınmasın."
BERKE ÖZER KAMPI NEDEN TERK ETTİ?
Berke Özer'in milli takım kampından ayrılmasına neden olan olayın ayrıntılarını da anlatan Cingöz, kalecinin forma giymeyi beklediği karşılaşmada Uğurcan Çakır'ın tercih edilmesi üzerine tepki gösterdiğini ileri sürdü.
Cingöz'ün açıklamaları şu şekilde:
"Olay da şöyle oluyor. Bizim Amerika'da oynadığımız hazırlık maçları vardı ya. Orada Berke görev alıyor. Sonra dönüşte bizim Bulgaristan maçları falan vardı. Uluslar Ligi olması lazım. Orada normalde aslında Berke'nin oynaması bekleniyor.
Uğurcan Çakır'ı oynatacağız diye karar çıkıyor. Berke de oynatmayacaksanız niye çağırdınız, sakatlığım vardı kulübümde tedavi olurdum diyor. Buna kızıp milli takım kampını terk ediyor. Sordum olay bu dediler."
MONTELLA SONRASI BERKE ÖZER'İN DURUMU MERAK KONUSU
Montella'nın ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün belirlenmesi beklenirken Berke Özer'in yeniden kadroya davet edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu.