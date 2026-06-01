A Milli Takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçına Chobani Stadyumu'nda Kuzey Makedonya'ya karşı çıkıyor.

MONTELLA: 'BÜTÜN FUTBOLCULARIMIZI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Karşılaşma öncesi A Spor'a açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Montella, "Aslında çok önemli bir maç. Bir ülkeyi temsil ediyorsunuz, o yüzden bizde hazırlık maçı diye bir kavram yok. Burada, kulübünde daha az süre alan futbolcularımızı da değerlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda ufak tefek sakatlık geçiren oyuncularımızı da korumak istiyoruz. Bütün futbolcularımızı değerlendirmek istiyoruz. Bugün de farklı bir 11 görebilirsiniz." diye konuştu.

'SON KARARLARIMI VERİRKEN DUYGUSALLIK YAŞIYORUM'

Montella ayrıca bugün Dünya Kupası kadrosunu belirlemek için son gün olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Maç bitmeden kadro verilmiş olacak. Son listeyi vermiş olacağız. Herkes gelmeyi hak ediyor açıkçası. O yüzden benim için çok zor bir gündü. Üzüntü yaşadığımız bir gündü. Son kararlarımı verirken duygusallık yaşıyorum. Futbolcu için de zor oluyor. Futbolcuyken benim de başıma gelmişti.

Tabii ki de vereceğimiz karar, Milli Takımımızın en iyisi için. Biliyorsunuz ki saygılı olmamız gerekiyor. Futbolcularımız da zaten son derece profesyoneller, bu bilince sahipler. Bizim de sorumluluklarımızın olduğu bir görevdi. O yüzden de üzücü ve yorucu bir gündü. "