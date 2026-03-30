A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

MONTELLA'DAN İLK 11 KARARI: SAMET YERİNE OZAN

24 yıllık hasreti sonlandırarak Dünya Kupası bileti almak için mücadele edecek Ay-Yıldızlılar'ın sahaya hangi ilk 11 ile çıkacağı da merak ediliyor.

Maça saatler kala; Vincenzo Montella'nın Kosova maçında sürpriz bir değişikliğe giderek savunma hattında en çok görev verdiği isimlerden biri olan Samet Akaydın'ı yedek oturtacağı iddia edildi.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Montella kritik Kosova maçında Samet Akaydın'ın yerine Abdülkerim Bardakçı ile birlikte ikilisinde Ozan Kabak'a ilk 11'de şans verecek.

BUNDESLIGA PERFORMANSI SAYESİNDE MİLLİ FORMAYA KAVUŞTU

Avrupa Şampiyonası öncesi yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ozan Kabak Bundesliga'da gösterdiği başarılı form grafiğiyle hasret kaldığı milli formaya kavuşmuştu.

FISNIK ASLLANI'Yİ EN İYİ TANIYAN İSİMLE DURDURMA PLANI

Zorlu deplasmanda Ozan Kabak'ın maça ilk 11'de başlayacak olması aynı zamanda Hoffenheim'dan takmım arkadaşı Kosovalı forvet Fisnik Asllani ile karşı karşıya gelmesi anlamı taşıyor.

Montella'nın bu hamlesi, Kosova'nın en etkili silahlarından Asllani'yi onu en yakından tanıyan Ozan Kabak ile durdurma planı olarak görülüyor.